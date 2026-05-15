Maltempo in Ciociaria, bomba d’acqua superstrada allagata

di · 15 Maggio 2026

Maltempo in Ciociaria. Pioggia e temporali hanno colpito la provincia di Frosinone. Gravi disagi ai cittadini. Danni ad abitazioni, vetture e coltivazioni.  Superstrada Sora-Frosinone allagata e sottopassi sommersi. L’allerta resta alta.  

Redazione Digital 