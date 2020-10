L’attivismo culturale del dott. Giovambattista Martino, che da anni persegue l’obiettivo di una crescita intellettuale operativa e fattiva per Ripi, si è espresso nella realizzazione di un nuovo incontro di grossa valenza medico- scientifico. Ripi sempre più emblema della cultura medica provinciale. Sabato 17 ottobre 2020 si è tenuto un Corso Avanzato riservato ai Medici dal titolo: ‘Pneumopatie Infiltrative Diffuse’. Gli argomenti trattati hanno riguardato le Malattie Polmonari Interstiziali, quelle che interessano lo spazio compreso tra la parte aerea e l’ ematica del polmone. Malattie di estrema attualità e motivo di allarme per il nostro territorio considerata la diffusione e l’aumento progressivo delle stesse, che riconoscono substrato innegabile nell’inquinamento dell’aria, innegabilmente critico nella Valle del Sacco. L’importanza dell’argomento non poteva che essere sancita da un team di specialisti in Malattie dell’Apparato Respiratorio di fama nazionale e di rilievo internazionale, rappresentati dall’equipe del dott. Giuseppe Fiorentino dirigente presso l’Ospedale Dei Colli ‘Monaldi-Cotugno-C.T.O.’ – Napoli e dai suoi collaboratori dott.ssa Anna Annunziata, dott.ssa Maurizia Lanza e dott. Francesco Stefanelli e moderati dalla dott.ssa Teresa Petricca Pneumologo. Equipe che rammentiamo aver sollecitato il nostro orgoglio nazionale per essersi distinta come modello operativo ed organizzativo durante la prima fase della pandemia da Covid-19. Ricordiamo il successo professionale documentato da testate giornalistiche e reti televisive internazionali. Il Teatro Comunale “Vittorio Gassman”, per l’occasione predisposto secondo le norme di distanziamento in maniera impeccabile, ancora una volta ha costituito la cornice perfetta dell’evento, partecipato con grande apprezzamento e soddisfazione dai numerosi Medici presenti.

Redazione Digital