Malasanità, in ricordo di Giovanna ecco il sostegno di Mattarella

Una dignità disarmante, una riservatezza intoccabile, un impeccabile e assoluto rispetto per le Istituzioni. È in questo modo che la stampa e gli osservatori qualificano da oltre due decenni la Famiglia Bifulco Accardi. Una famiglia esemplare che in ventidue anni di un complesso e doloroso iter giudiziario, ha affrontato la propria vicenda con straordinaria compostezza, continuando a richiedere con fermezza l’accertamento della verità sulla scomparsa di Giovanna Bifulco, deceduta a quarant’anni il 3 febbraio 2004. Oggi la loro richiesta di attenzione è giunta ai vertici dello Stato, ricevendo un importante riscontro formale dagli uffici della massima carica della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti manifestato la propria attenzione al caso attraverso una comunicazione ufficiale trasmessa per il tramite del Dott. Carmelo Barbieri, Magistrato in servizio presso l’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia della Presidenza della Repubblica. Nella nota formale inviata ai congiunti della vittima, è stata espressa la più sincera vicinanza umana per un lutto reso ancora più gravoso da un prolungato percorso giudiziario. Il documento firmato dal Dott. Barbieri, pur ribadendo i rigorosi limiti costituzionali che impediscono al Capo dello Stato di interferire con l’operato autonomo e indipendente della Magistratura, certifica la rilevanza e la delicatezza di una vicenda che attende risposte definitive da ventidue anni.

Un riscontro straordinario ed eccezionale dalle alte cariche dello Stato.

Il pronunciamento del Quirinale non rappresenta un atto di routine, ma si configura come un evento di assoluta e straordinaria eccezionalità. È infatti estremamente raro che la Presidenza della Repubblica intervenga formalmente esponendosi su vicende giudiziarie locali o di singoli cittadini. La decisione di inviare una nota ufficiale, a firma del Magistrato Dott. Carmelo Barbieri, rompe il rigido protocollo burocratico e testimonia come il Capo dello Stato abbia ravvisato nel caso di Giovanna Bifulco elementi di gravità e anomalie tali da meritare un’attenzione istituzionale fuori dal comune, squarciando il velo di silenzio durato oltre vent’anni. Il ricordo della comunità e la ricostruzione della difesa.

Prima di essere al centro di un lungo caso giudiziario, Giovanna Bifulco viveva nel core profondo del suo territorio. Chi l’ha conosciuta nelle comunità di San Giuseppe Vesuviano e di Terzigno la ricorda ancora oggi come una ragazza speciale, dotata di una rara dolcezza e capace di essere un’amica sincera e presente per tutti. Una figura solare e benvoluta, la cui prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nell’intero tessuto sociale locale.

Per comprendere la portata dell’iniziativa legale, è necessario ricostruire gli ultimi giorni di vita della donna. Secondo quanto riportato dagli atti e dalla consulenza della difesa, Giovanna venne colpita da una sintomatologia severa, caratterizzata da gravi disturbi gastrici e progressiva difficoltà respiratoria.

I legali evidenziano come, nonostante i ripetuti contatti con i presidi sanitari del territorio, non si sia proceduto a una visita medica diretta a domicilio. La terapia somministrata a distanza non è risultata sufficiente a frenare il peggioramento del quadro clinico. La vicenda si concluse tragicamente il 3 febbraio 2004 con il decesso della donna presso la Clinica Santa Lucia, causato da una grave infezione generalizzata. Lo Studio Maior: “Consulenze tecniche contraddittorie”

Il riscontro istituzionale del Quirinale, pervenuto tramite l’Ufficio del Dott. Carmelo Barbieri, è stato profondamente apprezzato dalla famiglia per la sensibilità dimostrata, ma non arresta l’azione dei legali. Lo Studio Associati Maior – con gli avvocati Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino e Filippo Castaldo, supportati dal medico legale Dott. Marcello Lorello – ha completato una revisione totale di tutti i gradi di giudizio finora celebrati.

Dall’analisi meticolosa di tutti i gradi dei processi giudiziari passati, i professionisti dello Studio Maior hanno portato alla luce un preoccupante quadro di Malasanità e Malagiustizia. Sotto la lente d’ingrandimento della difesa sono finite le vecchie Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU), giudicate dai legali palesemente contraddittorie, confuse e inficiate da profili di falso ideologico. I passati verdetti avevano liquidato il decesso come un evento improvviso, imprevedibile e frutto di una tragica fatalità. Una tesi totalmente smentita e ribaltata dalle risultanze oggettive dell’esame autoptico.

L’autopsia documenta infatti che, già 24 ore prima del decesso, il quadro clinico di Giovanna era compromesso in modo grave e preoccupante. Eppure, in quelle stesse ore cruciali, i medici prescrissero e riprescrissero farmaci importanti a forti dosaggi; il tutto a distanza, senza mai eseguire una visita domiciliare e senza una diagnosi reale, rimanendo del tutto ignari delle effettive e disperate condizioni di salute in cui versava la paziente.

Depositata la querela a Nola: chiesta la riapertura delle indagini.

Alla luce degli elementi emersi dall’analisi del team legale, lo Studio Associati Maior ha depositato una nuova e dettagliata denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Nola. L’istanza presentata dai difensori della famiglia Bifulco Accardi chiede formalmente l’immediata riapertura delle indagini per fare piena luce su presunte omissioni e sulle discrepanze scientifiche che hanno caratterizzato il caso per vent’anni.

“Il riscontro del Quirinale, giunto attraverso l’alta sensibilità istituzionale del Dott. Carmelo Barbieri, onora il dolore della famiglia, ma la vicinanza umana oggi deve essere accompagnata da un definitivo accertamento giudiziario”, dichiarano i professionisti dello Studio Associati Maior. “Un iter che si protrae per oltre vent’anni rischia di tradursi in una risposta tardiva per i cittadini. È necessario esaminare a fondo ogni elemento e ogni eventuale responsabilità in questa vicenda. Continueremo la nostra azione legale finché ogni dubbio non sarà chiarito nelle sedi opportune”.

Redazione Digital