“Ieri mattina è andata in scena l’ennesima presa in giro del Partito Democratico Regionale e di Zingaretti/D’Amato nella nostra provincia – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Si fa passare come un grande evento l’inaugurazione di una nuova Tac, “moderna e funzionale”, al San Benedetto di Alatri, quando dovrebbe essere la normalità! L’unica inaugurazione utile è stato solo il punto vaccinale di Torrice. Un ospedale deve avere una TAC efficiente a prescindere, non è una concessione simile ad una elemosina che stanno facendo a noi cittadini della provincia di Frosinone. Senza contare che, per svolgere esami come un’endoscopia un cittadino comune deve aspettare un anno e 4 mesi! Questo testimonia il fallimento della politica sanitaria regionale del PD, fatta solo di nastri senza sostanza”.

Redazione Digital