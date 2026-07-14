Maggioranza battuta sulle preferenze, “Elezioni subito”

La maggioranza va sotto alla Camera sulle preferenze per un solo voto: 187 voti a favore e 188 voti contrari. L’Aula ha bocciato a scrutinio segreto, richiesto dalle opposizioni, l’emendamento a prima firma FdI, Noi moderati e Udc che mirava ad introdurre un sistema misto di capilista bloccati e preferenze nella riforma della legge elettorale del centrodestra. I relatori di maggioranza hanno dato parere favorevole, così come il governo. Sull’emendamento avevano annunciato il voto

favorevole anche Lega e Forza Italia, nonostante non abbiano sottoscritto l’emendamento. A favore si erano espressi anche i deputati di Futuro Nazionale, mentre le opposizioni hanno duramente criticato il

testo e annunciato il voto contrario. corriere.it