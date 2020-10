Pubblicato il rapporto ‘Mafie nel Lazio 2020’. Nel documento sono riportate le principali inchieste giudiziarie sulle organizzazioni criminali che operano nel Lazio. Il risultato è allarmante. In provincia di Frosinone comandano ‘ndrangheta e camorra. Spazio anche per la Sacra Corona Unita. In alcuni paesi della Ciociaria dilagano bande criminali rumene e albanesi.

Redazione Digital