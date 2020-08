Con provvedimento reso in data odierna, a distanza di anni, il Tribunale di Frosinone ha disposto l’affidamento esclusivo del figlio minore al padre, disponendo che la madre dovrà contribuire al mantenimento del figlio.

Si conclude così la vicenda giudiziaria che aveva avuto inizio con la sottrazione del minore che la madre aveva portato con sé in Romania, suo paese di origine, con il pretesto di doversi recare là per sbrigare alcune pratiche amministrative necessarie per portare con sé in Italia il figlio che svariati anni prima aveva avuto con il marito rumeno dal quale si era separata prima di arrivare in Italia.

Qualche giorno dopo la sua partenza, però, la donna aveva contattato telefonicamente l’uomo rappresentandogli che non sarebbe più tornata in Italia e che avrebbe tenuto il loro figlio con sé in Romania.

Il padre a cui è stato oggi è stato affidato il figlio è stato assistito dall’avv. Antonio La Bella e dall’avv. Tiziana Santodonato.

