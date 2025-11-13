Madre ammazza il figlio di 9 anni tagliandogli la gola, arrestata
Una madre ha ucciso il figlio di nove anni tagliandogli la gola. Si tratta di una cinqutacinquenne di origini ucraine, Stasiuk Olena, che ha usato un grosso coltello da cucina e ha poi tentato di tagliarsi le vene. A scoprire il cadavere del bambino, mercoledì sera (12 novembre ndr.), la Squadra mobile della polizia allertata dal padre che non riusciva a mettersi in contatto con la donna, dalla quale è separato. Giunti nell’abitazione, nel centro di Muggia (TS), gli agenti hanno potuto solo constatare la morte del piccolo, rinvenuto nel bagno di casa. La donna era seguita dal Tribunale e dal Centro di Salute Mentale. Secondo le prime indiscrezioni era una delle prime volte che teneva da sola il bambino. corriere.it