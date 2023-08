Madonna di Canneto, boom di pellegrini per i festeggiamenti Santuario pieno di gente

Il Comune di Roccasecca ha partecipato alla solenne celebrazione del vescovo diocesano Gerardo Antonazzo in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Canneto. Nella Basilica dedicata alla Vergine Bruna presente il sindaco Giuseppe Sacco, insieme al gonfalone della Città. “E’ sempre un’emozione assistere a questi momenti di fede nella valle santa – ha affermato il primo cittadino – come ogni anno, anche in questa occasione ho partecipato alla messa celebrata dal vescovo. Qui si tocca con mano il senso della spiritualità e il valore della devozione. Un grazie a Sua Eccellenza Gerardo Antonazzo e al nostro caro don Antonio Molle. Un sentito ringraziamento a tutti i nostri pellegrini che, ogni volta, con fatica ma con tanta fede, percorrono il sentiero che li porta a Canneto e mantengono in vita una tradizione centenaria”. “Mi preme inoltre ribadire quanto già detto negli anni passati – ha concluso il sindaco – non ho accompagnato nell’ingresso in chiesa le due compagnie di Roccasecca per una precisa volontà. Non me ne vogliano i tanti amici, anche fraterni, che compongono le due compagnie ma Roccasecca è una e non condivido che il sindaco e la fascia, che rappresenta tutti, debbano entrare due volte nel Santuario con due compagnie diverse come se fossimo due città diverse. Ognuno è libero di scegliere il percorso o la compagnia che desidera, ma ritengo che tutti i pellegrini debbano entrare nel santuario insieme al sindaco ed alla fascia tricolore che identifica e rappresenta la città di Roccasecca. Ovviamente l’iniziativa non è contro nessuno degli amici che si mettono in cammino e ai quali ho manifestato più volte questa riflessione nella speranza di cambiare lo stato delle cose. Ho assunto la decisione con profondo rammarico, ma con la speranza di presentarmi con fascia e gonfalone quanto prima al cospetto della Madonna Bruna con al seguito tutte le compagnie e tutti i cittadini di Roccasecca. Così finalmente da essere una unica e sola comunità”.

Redazione Digital