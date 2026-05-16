Macchine in vendita in Ciociaria, controlli a tappeto nei concessionari
Continua da parte della Polizia di Stato il controllo amministrativo delle attività legate al ciclo di vita dei veicoli nella provincia di Frosinone. Durante uno di questi controlli in un esercizio di vendita di autovetture usate, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Frosinone scoprivano che la stessa esercitava l’attività in una sede sita in un comune diverso da quello in cui era stata presentata la SCIA. Il titolare veniva sanzionato amministrativamente per circa 5.000 euro e inoltre a seguito di richiesta il comune di riferimento emanava un’ordinanza di chiusura dell’attività commerciale.
Redazione Digital