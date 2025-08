Macchine elettriche, boom in Europa quasi il 100% in Norvegia

Il tradizionale mese di vacanza non ha frenato l’acquisto di auto in Norvegia. Secondo gli ultimi dati del Consiglio norvegese per l’Informazione sul traffico stradale (Ofv), a luglio sono state immatricolate 9.563 nuove autovetture, il 48% in più rispetto a luglio 2024. Di queste, 9.291 erano auto elettriche, il che ha segnato il massimo storico nelle vendite di auto a batteria in un singolo mese. Di fatto il 97,2% delle auto immatricolate era elettrica. Da inizio anno la quota di elettriche sul totale in Norvegia si attesta al 94,1% (80.040 unità). «Oggi le persone sono più disposte a investire in un’auto nuova rispetto a prima. E abbiamo una selezione molto più ampia di auto nuove, da circa 500.000 corone fino a 300.000 corone (tra i 25 mila e i 42 mila euro)», ha spiegato Solberg Thorsen, direttore dell’Ofv. «Finora i marchi principali sono stati dominati da case automobilistiche note come Tesla, Volkswagen, Toyota, Volvo e BMW. Ma anche i marchi e i modelli cinesi stanno guadagnando terreno tra gli acquirenti di auto nuove norvegesi, raggiungendo una quota di mercato di poco superiore al 13%. La crescente concorrenza dei marchi e dei modelli automobilistici cinesi è evidente sia in Europa che qui in Norvegia. Siamo un Paese piccolo e non trainiamo le vendite in Europa. Ma non c’è dubbio che rappresentiamo un mercato importante, anche per i cinesi. Dopotutto, siamo il Paese numero uno al mondo per quanto riguarda le auto elettriche», conclude Thorsen. corriere.it