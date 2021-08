Una ragazza di 19 anni è deceduta ieri sera sulla strada provinciale 158, all’altezza di Scarlino (Grosseto). Sara D’Apolito, originaria di Pienza, è andata a sbattere con la sua auto contro un albero e la morte sarebbe sopraggiunta sul colpo. I soccorsi, arrivati da Follonica, non hanno potuto far niente. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. La vittima si era appena diplomata e a piangerne la scomparsa è proprio l’istituto, i Licei Poliziani di Montepulciano, frequentato fino a pochi mesi fa. «La comunità del Liceo Poliziano si stringe alla famiglia e partecipa al loro dolore e al dolore straziante di tutti coloro, che hanno condiviso giornate e anni di vita, di studio, di passione, di gioia, di speranza», il messaggio apparso sulla pagina facebook della scuola. Che, tra l’altro, a fine luglio aveva dovuto dare un prematuro addio a un’altra giovane: Yara Gattavecchi, investita per errore da un’amica ad Abbadia San Salvatore. corriere.it