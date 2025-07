Macchina in fiamme sull’autostrada, bambino messo in salvo da un vigile del fuoco

Stava andando in vacanza insieme alla famiglia. Un viaggio verso Sud, verso il mare. Ma all’improvviso, ieri pomeriggio, l’auto sulla quale un bambino di pochi anni stava viaggiando insieme ai genitori sull’autostrada del Mediterraneo (l’ex Salerno – Reggio Calabria), ha preso fuoco, Probabilmente a causa di un malfunzionamento dell’impianto Gpl. L’incendio, oltre all’autovettura, ha interessato una parte della collina adiacente tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina, in provincia di Salerno. Momenti di paura, anche perché con l’auto in fiamme sulla piazzola e il fumo denso nero, e i componenti della famiglia che non potevano allontanarsi perché in autostrada le auto continuavano a sfrecciare, il bambino era impaurito e sotto choc. In poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco. E uno di loro ha portato via il bambino per metterlo in sicurezza. Il bimbo, appena preso in braccio, ha subito detto al caposquadra Bruno Mangeri: «Ti voglio bene». Era il suo modo per ringraziarlo. corriere.it