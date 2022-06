Macchina dell’Assunta in Ciociaria, aperte le selezioni dei portatori.

In occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima Assunta verrà trasportata per le vie di Sora la tradizionale Macchina alta quasi 28 metri. Circa 70 persone dovranno essere coinvolte. Per informazioni contattare Enrico 3331029263, Mario 3939142860, Fabio 3333777191, Fernando 3474709631.

