Macchina a tutta velocità contro manifestazione 25 aprile, 1 morto

Un’auto è piombata a tutta velocità sui partecipanti alla manifestazione del 25 aprile a Lanciano (Chieti): una persona è morta e almeno due persone sono rimaste ferite. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 80 anni. «Eravamo in piazza, a metà delle celebrazioni. Doveva entrare il gonfalone e stavamo per cantare l’inno di Mameli quando mi hanno chiamato per comunicarmi la morte dell’uomo investito. Dovevo fare il mio discorso ma non me la sono sentita e ho ritenuto di dover interrompere tutto». Così all’Adnkronos il sindaco di Lanciano Filippo Paolini. «A detta dei presenti – spiega-, con cui ho parlato poco fa, l’anziano ha perso il controllo della macchina. Era diabetico, hanno ipotizzato che avesse avuto un calo ipoglicemico. In realtà, appena sceso dalla macchina gli hanno misurato la

glicemia, stava bene. Però lui urlava “mi si sono rotti i freni”». L’incidente è avvenuto alle 10.30, pochi istanti dopo la fine della celebrazione: la vettura, una Lancia Musa è arrivata lungo la discesa di via Torrione falciando diversi pedoni. Il corteo si stava spostando da piazza Eroi ottobrini a piazza Plebiscito. Il morto, Gabriele M., aveva 81 anni ed è un ex carabiniere. La macchina ha prima urtato un’auto in sosta e poi ha investito la folla. Oltre alla persona deceduta, due donne sono state traportate in ospedale. corriere.it