«Le fragole sono mature. Le fragole sono mature». Lo scrive Beppe Grillo a conclusione del suo ultimo intervento sul blog. Nel testo Grillo elenca una serie di punti programmatici e ministeri: «Creare un ministero per la transizione ecologica; energia al ministero per la transizione ecologica; meno imposta alle società benefit; consiglio superiore per lo sviluppo sostenibile; ridurre sussidi ambientalmente nocivi (20 miliardi)».

In particolare, propone di «fondere in un ministero per la transizione ecologica gli attuali ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. Nominare ministra/o un persona di alto profilo scientifico e di visioni». Di «dare la competenza della politica energetica al nuovo ministero per la transizione ecologica o almeno all’eventuale superstite ministero dell’ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi».

Ma finora chi ha governato?

Redazione Digital