Luna Rossa, arriva Peter Burling ex timoniere Team New Zealand

In vista della 38ª America’s Cup, Luna Rossa annuncia un ingresso d’eccezione: Peter Burling, il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre edizioni della Coppa, il trofeo più antico del mondo. Burling arriva nel team italiano due mesi dopo aver concluso, di comune accordo, la collaborazione con Emirates Team New Zealand, con cui ha vinto la Coppa nel 2017, difendendola poi con successo nel 2021 e 2024. Con tre medaglie olimpiche (oro a Rio 2016 e argento a Londra 2012 e Tokyo 2020) e sei titoli mondiali nella classe 49er, oltre alle tre vittorie consecutive in America’s Cup, Burling porta un bagaglio di esperienza unico, non solo sul piano sportivo ma anche tecnico. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Peter Burling — ha dichiarato Max Sirena, CEO di Luna Rossa —. È stato a lungo nostro avversario e abbiamo apprezzato il suo talento e la sua sportività. Sebbene il suo ruolo non sia ancora definito, farà parte del sailing team, rafforzandone la leadership e contribuendo allo sviluppo». «Sono orgoglioso di unirmi a Luna Rossa — ha detto Burling —. Regatare contro questo team è sempre stato elettrizzante, e ora farne parte è un onore. Non vedo l’ora di lavorare con un gruppo così competitivo per conquistare la Coppa». Un colpo di mercato che rilancia le ambizioni italiane nella prossima sfida che si terrà a Napoli nel 2027. corriere.it