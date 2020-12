Marco Tardelli e Antonio Cabrini in testa, dietro Giancarlo Antognoni e via via tutti gli altri: da Alessandro Altobelli a Fulvio Collovati, Franco Causio, Lele Oriali, Beppe Dossena, Daniele Massaro, Beppe Bergomi, Franco Baresi e Giovanni Galli. Il feretro di Paolo Rossi è entrato nel Duomo di Vicenza portato in spalla dai suoi ex compagni di squadra, campioni del Mondo del 1982 in Spagna.

«Paolo, Paolo, Paolo». Così i suoi tifosi hanno accolto l’arrivo del feretro di Paolo Rossi, portato a spalla dai suoi ex compagni della nazionale vincitrice dei Mondiali dell’ 82 in Spagna, entrato nel duomo. Il presidente della Figc, Gravina, ha appoggiato sopra la bara una maglia azzurra della nazionale italiana con il numero 20. I funerali sono iniziati alle 10.30. corriere.it