Luiss, nuovo complesso sportivo polifunzionale nella sede dell’Università

«Con l’approvazione in giunta regionale dello schema di intesa tra Regione Lazio, Ministero della Cultura, Roma Capitale e LUISS “Guido Carli” per la realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale con parcheggi e servizi connessi, adiacente alla sede centrale dell’ateneo, abbiamo raggiunto un importante passo in avanti per la piena e legittima crescita e affermazione di Roma come principale città universitaria in Italia, riuscendo a riqualificare urbanisticamente un’importante area della Capitale – ha affermato l’assessore regionale all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli – Tale intervento infatti consente, recuperando un’area degradata e inutilizzata nonostante la sua posizione strategica di rafforzare l’offerta formativa universitaria, elevandola agli standard delle università europee e di arricchire quella sportiva rendendo tali strutture usufruibili, attraverso apposita convenzione con il Municipio, anche dai ragazzi del quartiere. Il tutto integrato in un’opera di complessiva riqualificazione dell’area circostante che vede l’ampliamento ed il completamento del parco pubblico e la realizzazione di parcheggi. Si tratta di un intervento fortemente voluto, in quanto rispecchia il nostro indirizzo proiettato verso la valorizzazione, sia sotto il profilo strutturale che sotto il profilo della qualità dell’offerta formativa, degli atenei presenti sul territorio quali “palestre” della nostra futura classe dirigente e che, per tale ragione, meritano una particolare attenzione da parte del mondo politico e delle istituzioni tutte. Ringrazio il presidente Rocca e l’intera Giunta per l’interesse e la dedizione mostrati su tale materia».

Redazione Roma