di Massimo Mangiapelo

Luigi Centra festeggia i suoi sessanta anni di attività artistica. Di certo non ha bisogno di presentazione, vista la sua notorietà in tutto il mondo. Ma è sempre bene ricordare i talenti che sono usciti fuori dalla nostra terra ciociara.

Centra è nato a Carpineto Romano, non a caso una cittadina che faceva parte della Ciociaria prima della fondazione della provincia di Latina nel 1934. Sin dai suoi esordi è stato un esponente della Pop Art, da lui importata dall’America insieme ad artisti del calibro di Mario Schifano. Ma nel corso della sua carriera si è anche espresso come impressionista astratto, altra tecnica che lo ha caratterizzato.

Da moltissimi anni vive a Veroli e gira i vari continenti per partecipare alle mostre delle sue opere. Gli è stato dedicato un Museo ed ha partecipato alla Biennale di Venezia dove ha avuto l’apprezzamento da parte di Vittorio Sgarbi. Le sue opere sono esposte nei più importanti musei del mondo. La sua biografia è talmente vasta al punto che servirebbe un libro per descriverla. Ma per far comprendere l’importanza del personaggio, basti pensare che il Comune di Strà, in provincia di Venezia, gli ha intitolato il Premio Internazionale Grandi Artisti ed il parco dove si svolge il premio.

Ma Luigi Centra non si è dedicato esclusivamente alla pittura. Ha scritto e pubblicato ben 81 libri, l’ultimo dei quali è l’edizione aggiornata dei Castelli della Ciociaria, un tema a lui molto caro. Inoltre, nel corso della sua vita, ha conosciuto personaggi del mondo dell’arte, del cinema, dello spettacolo e della moda di fama internazionale ed ha partecipato come attore anche a diversi film. Non ultimo, le Poste Italiane gli hanno dedicato tre annulli filatelici. Recentemente è stato poco bene di salute e per questo gli facciamo i migliori auguri affinché possa continuare a donare al mondo le sue preziose opere d’arte.