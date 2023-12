Lui e lei ai domiciliari ma escono e vanno a fare l’aperitivo, in Ciociaria arrestati

I Carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, hanno tratto in arresto un 40enne ed una 42enne di Alatri, che stavano espiando la pena in regime di detenzione domiciliare presso la loro abitazione in seguito ad una condanna definitiva per furto aggravato. I fatti criminosi risalgono a qualche mese fa quando i due, in Alatri e nei comuni limitrofi, mettevano a segno diversi furti, venendo arrestati dai Carabinieri di Alatri e successivamente condannati dal Tribunale di Frosinone. Sottoposti alla detenzione domiciliare per espiare il residuo della pena comminata, però, in diverse occasioni, i due soggetti, a seguito di controlli routinari, non sono stati trovati nel proprio domicilio dai militari dell’Arma, tanto da far richiedere per gli stessi un aggravamento della misura. Oggi i due dovranno scontare la loro pena in Carcere, l’uomo presso la Casa Circondariale di Frosinone e la donna presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.

Redazione Alatri