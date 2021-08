E’ stata la serata delle emozioni, la serata dei ricordi, la serata delle avventure e la serata dell’ennesima dimostrazione che la musica non si è mai fermata davanti a nessuna emergenza mondiale. La Banda Musicale di Villa Santo Stefano ha reso omaggio al più grande cantante italiano che ci rappresenta in tutto il mondo “Lucio Battisti”; lo ha fatto grazie alla splendida organizzazione dell’Amministrazione Comunale e del comitato la Panarda che hanno trasformato Piazza Umberto I in un vero e proprio Auditorium con ingressi contingentati, distanziamenti, misurazione di temperature, richieste Green Pass e tamponi, proprio come richiedono le nuove norme in vigore. La preparazione musicale è stata affidata come sempre al Maestro Luigi Bartolini che ha arrangiato una selezione dell’ampia discografia di Battisti per Banda, sezione ritmica e voce. Ad interpretare queste canzoni è stato Enrico Proietti, giovane musicista romano, famoso sul territorio romano grazie alla sua band “L’isola della Rose”. Pubblico delle grandi occasioni, grandi numeri e grande attenzione dal primo all’ultimo minuto proprio come ci racconta il Maestro Bartolini: “Vedere tutto il pubblico cantare, emozionarsi con noi e che alla fine del concerto non si alzato è stato un grande risultato per noi che non ci siamo mai dati per vinti in questo brutto periodo artistico. La nostra formazione, ormai lanciata sul territorio nazionale da tanti anni, ha affrontato un repertorio non semplice, ricordare Battisti e farlo con le giuste attenzioni ci ha spinti a curare ogni minimo dettaglio musicale e organizzativo e per questo voglio ringraziare tutti i componenti della Banda, tutto il pubblico presente, il nostro nuovo amico Federico Proietti che ci ha incantato, l’Amministrazione Comunale e il comitato La Panarda che hanno accolto con grande entusiasmo la nostra idea. Battisti non è una moda, le mode passano. Battisti è uno stile che rimarrà intatto e in eterno”. Un’avventura, 10 ragazze, Fiori Rosa Fiori di Pesco, 7e40, Emozioni, I giardini di Marzo, il mio canto libero, Eppur mi son scordato di te, Acqua Azzurra Acqua Chiara, la canzone del sole e tante altre poesie musicali sono state interpretate, suonate, cantate da tutta Villa Santo Stefano e Lucio Battisti domani e sempre vivrà.

Redazione Digital