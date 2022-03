Luce nell’Anima, l’artista Paola Fontana espone a Boville Ernica

La bellezza, la cultura e l’arte in tutte le sue declinazioni tornano in mostra grazie a ‘Provincia Creativa’, il format dell’Amministrazione provinciale di Frosinone ideato dal consigliere provinciale alla Cultura, Luigi Vacana, che da anni riscuote un enorme successo di pubblico e che non ha mai conosciuto battute d’arresto, neanche nei momenti più difficili e più bui legati alla pandemia.

Prossimo appuntamento, a partire da domenica 27 marzo 2022, è quello con la pittura astratta dell’artista frusinate Paola Fontana, che il pubblico della provincia ha avuto modo di apprezzare anche recentemente, durante una sua estemporanea nel corso dell’evento ‘Volume Donna’.

La mostra, dal titolo evocativo ‘Luce nell’Anima – Lo Spirituale nell’arte’, vuole essere un percorso visuale che trova proprio nella luce il suo perno iconografico. Quella di Paola Fontana è una pittura astratta e informale che lascia libero il fruitore di interpretare ciò che vede attraverso i suoi stati d’animo, declinando di volta in volta le creazioni dell’artista. Attraverso l’informalità del colore e l’assenza di forme, la Fontana offre un impatto visuale a tratti dirompente e sempre ammantato di una spiritualità laica.

“La mia pittura – dice Paola Fontana – è una cerniera che separa e unisce l’artista e l’osservatore, a seconda del flusso energico che si crea e che promana dalla visione di un’opera. La mia pittura è passaggio attraverso e verso uno stato interiore di gioia e scuotimento sensoriale personale ma dialettico”.

Le sue opere saranno esposte dal 27 marzo al 10 aprile nella chiesa di San Francesco a Boville Ernica e questa sarà anche l’occasione per la pittrice, artista poliedrica, per presentare una delle sue ultime fatiche letterarie: nel mese di marzo, infatti, Paola Fontana ha pubblicato due volumi di narrativa per ragazzi (‘Francesco dal cuore tumultuoso’ e ‘Federico, l’imperatore che cercava la libertà’) e un romanzo d’amore (‘Prima di incontrarti ti conoscevo già’).

“Con le opere di un’altra figlia della nostra terra – dicono il presidente Antonio Pompeo e il consigliere provinciale alla Cultura, Luigi Vacana – ‘Provincia Creativa’ continua un percorso artistico di innegabile pregio che da sempre contraddistingue l’offerta culturale del nostro Ente. Non abbiamo mai smesso di regalare meravigliosi spettacoli, coinvolgenti esibizioni dal vivo e mostre di grande impatto artistico oltre che emotivo, contribuendo a diffondere bellezza e ad avvicinare i cittadini a tutte le forme dell’arte”.

