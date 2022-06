Lotta contro la leucemia, in Ciociaria i monumenti si colorano di rosso

“In occasione della 17°edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL Frosinone ha organizzato la manifestazione “Accendi la speranza”. I comuni aderenti all’iniziativa, illumineranno il Municipio o altri monumenti simbolo, del colore rosso dalla sera e per tutta la notte del 21 giugno, per dare un messaggio di speranza e solidarietà a quanti stanno combattendo contro la malattia. Non siete soli nella battaglia”.

Redazione Digital