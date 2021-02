“Il CollettivoUgualmente, prima associazione del territorio di Frosinone che si occupa di diritti lgbt+, ha deciso di organizzare per venerdì 19 febbraio un Flash mob nel comune di Sora per esprimere supporto e solidarietà al ragazzo della città vittima di omofobia e cyberbullismo. L’appuntamento è alle 17.30 a piazza Santa Restituta centro e luogo simbolo della città.Il flashmob avverrà ovviamente nel rispetto del distanziamento sociale e delle restrizioni previste dall’emergenza covid. Invitiamo le associazioni, le organizzazioni e i cittadini a unirsi a questo nostro messaggio per tutelare la cultura delle differenze e il rispetto per gli altri. Quanto accaduto a Sora, non può e non deve essere sminuito. Simili episodi non possono essere paragonati a scherzi o ragazzate, ma devono essere attenzionati e condannati perché rappresentano il seme da cui si genera una cultura dell’odio. Sono atti che nascono da un’educazione sbagliata e tollerarli ostacola la crescita culturale del nostro paese. Inoltre le conseguenze sulla vittima possono essere molto gravi soprattutto se si tratta di ragazzi adolescenti.Non possiamo restare in silenzio davanti a questi atti discriminatori e a questi messaggi di odio. Quanto accaduto ci spinge a ribadire l’importanza e l’urgenza di una legge contro l’omobilesbotransfobia. Non possiamo permettere che il nuovo governo diventi un ulteriore ostacolo alla definitiva approvazione della Legge proposta dall’onorevole Alessandro Zan. Il bullismo sessista e omotransfobico è un fenomeno in crescita.La scuola è il luogo in cui si realizzano punti di svolta decisivi nella costruzione dell’identità dei ragazzi, sebbene temi come corpo, sessualità, emozioni facciano fatica ad avere visibilità e legittimità all’interno del percorso educativo.Il bullismo e le molestie hanno conseguenze significative per i giovani LGBT+, influenzandone il rendimento scolastico e il benessere psicofisico.Per tutto questo venerdì scenderemo in piazza esponendo cartelli che valorizzano la cultura e il valore delle differenze, con un Flash mob che accenda i riflettori su tali tematiche e a sostegno del ddl Zan”. Lo comunica CollettivoUgualmente Sora.

Redazione Digital