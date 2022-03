Lotta all’Alzheimer, cura e riabilitazione in Ciociaria centro d’eccellenza

“Questa mattina insieme al direttore ASL Frosinone, Pierpaola D’Alessandro, al presidente del Consorzio servizi sociali del cassinate, Simone Costanzo e al responsabile Aipes, Maurizio Ottaviani abbiamo fatto visita agli operatori sanitari e ai pazienti del centro Alzheimer d’eccellenza di Atina – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Davanti ad una malattia così debilitante e invalidante che stravolge la vita di chi ne è affetto e dei suoi familiari, in questo centro si sceglie la cura, la riabilitazione, ma soprattutto la vita di ogni singola persona che qui viene presa in carico. Diversi servizi che stimolano fisicamente e intellettivamente il paziente, in una dimensione di comunità, grazie al lavoro di chi in questa struttura opera con dedizione e competenza”.

Redazione Digital