“Continua “Parole in azione”, la serie di incontri online organizzati da

cittatrepuntozero. Femminicidio, revenge porn, violenza di genere sono termini tristemente entrati nel lessico quotidiano. Questi fenomeni in netta crescita spesso generano allarme sociale e lasciano cicatrici, anche indelebili, nel corpo e nell’anima delle vittime. Di fronte a tutto ciò è da

sottolineare il merito avuto dal Lazio quale prima regione in Italia a

recepire le legge nazionale “codice rosso”. Lo scorso giugno il

Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, la proposta di legge

n.131 del 19 marzo 2019 concernente “Interventi di prevenzione e

sostegno in materia di diffusione illecita di immagini e video

sessualmente espliciti”. Tale deliberazione deve molto all’impegno

dell’onorevole Sara Battisti, la quale ha promosso e portato in aula il

testo. Della violenza di genere, del revenge porn e di molti altri aspetti

legati a questa piaga sociale si dialogherà con l’onorevole Sara

Battisti il 19 marzo alle 21:00. La puntata sarà trasmessa in diretta,

sia sulla pagina facebook cittatrepuntozero sia sul sito

cittatrepuntozero.it – per chi non fosse iscritto al social. Gli

spettatori, se lo vorranno, potranno partecipare alla live facendo

domande mandate in sovraimpressione e lette all’onorevole.

“Parole in azione” è un luogo di incontro e di confronto, di riflessione

e di crescita. È uno strumento, importante e condiviso, per portare

sotto gli occhi del maggior numero di persone i problemi del territorio,

bello e nello stesso tempo sofferente. Per il gruppo cittatrepuntozero è

la strada, la piazza, il quartiere dove incontrare i cittadini: il Covid

sta cambiando molte delle più quotidiane abitudini, sottraendo ciò che

fino a ieri era dato per scontato ma rafforzando la voglia di fare e di

credere in ciò che si fa. “Parole in azione” vuole essere questo ma

anche molto di più: un passo dopo l’altro in direzione della città,

della comunità e della società che il gruppo si sta impegnando, giorno

dopo giorno, a costruire”.