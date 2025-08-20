Lorini, in Ciociaria centinaia di articoli in offerta barbecue dondoli altalene piscine

Estate 2025, fuori tutto. Centinaia di articoli per la casa, il fai da te e il tempo libero all’aria aperta, scontati fino al 30%.

Numerose offerte imperdibili. Altalene, amache, barbecue, bauli, dondoli, fontane, gazebi, lettini, ombrelloni, pannelli patio, piscine, pergole, sedie, set rattan, panchine, tavoli…. e molto altro. Comprare da Lorini è facile e conveniente. Promozione valida solo su acquisti in sede. Per info contattare 0776807157. Lo store di Ceramiche Lorini è in via Rio Martino, 78 03030 Castelliri (FR).

Redazione Digital