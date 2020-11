Regioni rosse, regioni arancioni, regioni gialle. Indipendentemente da dove si trovi la nostra casa, siamo tutti disagiati dal momento storico che stiamo vivendo, giustamente attenti ai comportamenti da assumere, giustificatamente destabilizzati dalle regole, le strette e i cambiamenti.

Il settore dello sport e del fitness in generale è stato fortemente penalizzato e ridimensionato, spesso alla sola attività all’aperto, troppo spesso nemmeno in quella.

Tutti sono alla ricerca di continuità motoria, molti desiderano proseguire per paura di perdere la motivazione, altri per non veder vanificati sforzi e risultati di mesi.

Dunque, memore della prima chiusura, ho stilato una lista di comportamenti che secondo me bisognerebbe assumere in questo periodo ed altri che è molto meglio non assecondare:

Non improvvisate nulla in questo momento. Se non avete mai fatto attività sportiva prima, non dovete certo iniziare ora passando da 0 a 100, casomai coadiuvati da qualche difficilissimo workout di youtube. Piuttosto iniziate a camminare a passo sostenuto, soffermatevi su qualche esercizio di stretching e mobilità, cercate di mantenervi più attivi possibile anche dentro le mura domestiche.

Se proprio volete trasgredire il consiglio n. 1 perché vi sentite audaci, scegliete quei programmi di allenamento a corpo libero ma statici o anche solo su tappetino, evitando accuratamente carichi eccessivi, forza esplosiva e contorsioni fuori luogo. Ricordatevi che ha fatto più danni lo yoga acrobatico sui neofiti lo scorso lockdown, che il pane fatto in casa sui diabetici.

Se siete delle persone allenate da molto tempo, proseguite tranquillamente con la vostra routine quotidiana e se le vostre palestre organizzano delle lezioni online, potete tranquillamente decidere di partecipare dal salotto di casa vostra, è un’ottima idea di continuità.

Se siete allenati da un personal trainer, potete farvi preparare da lui una scheda personalizzata di esercizi da svolgere tranquillamente a casa. Questa è sicuramente l’opzione più funzionale a livello di risultato e soddisfazione, perché il vostro allenatore conosce le vostre caratteristiche e punti di fragilità, la postura ed il vostro livello di preparazione, cose che gli permetteranno di stilare un programma perfetto per voi, senza incorrere in clamorose gaffe .

Anche l’alimentazione rischia di diventare la valvola di sfogo di divieti e frustrazioni. Non caschiamo nella facile trappola delle calorie a portata di mano associate alla noia. Dedichiamoci alla spesa in maniera intelligente invece, facendo scorte alimentari sane e approfittando del tempo in più tra le pareti domestiche, per preparare piatti non calorici ma ugualmente gustosi. Riuscire a trasformare la routine nutritiva che rischia di annoiare, in un esercizio di stile culinario light. Questo nuovo ricettario salutista, diventerà parte integrante della vostra vita anche quando e finalmente torneremo a condurre un quotidiano normale.

Si tende in generale a lasciarsi andare senza la frenesia quotidiana e la frequentazione assidua dei luoghi del nostro svago o passione. Non lasciamo che la pigrizia ci abbracci ma combattiamola giornalmente decidendo di dedicare ogni giorno un’ora all’attività motoria. Impegniamoci a non vanificare il lavoro che ogni giorno facciamo su noi stessi e continuiamo a costruire con costanza e tenacia, il nostro metabolismo e la nostra salute.

Wonder FIT è a Vostra disposizione per programmi di allenamento personalizzati, consulenze, domande e quant’altro possa incuriosire la vostra sfera Fitness e Wellness. Non ci fermiamo!!!

Coach Alessia Lanè – Wonder FIT ASD