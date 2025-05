Lo smartphone rende più stupidi, ecco il modo per evitarlo

In un’epoca in cui la tecnologia ci accompagna ovunque, ma raramente ci lascia pensare davvero, i segnali sono preoccupanti: si riducono le capacità di concentrazione, calano le competenze di lettura e il pensiero critico arranca. Secondo il Financial Times, stiamo diventando più «stupidi» e in gran parte la colpa è dello smartphone. Eppure, in mezzo a questo declino diffuso, esistono ancora grandi pensatori capaci di generare idee originali e riflettere in profondità. Cosa li distingue? Il Financial Times elenca sette abitudini che accomunano le menti più brillanti. Sono abitudini apparentemente ovvie, che ognuno di noi può coltivarle, per resistere all’impoverimento mentale provocato dalla deriva cognitiva del nostro tempo. Vediamo quali sono.

Leggere libri

In un mondo dominato da post e feed, il libro resta la tecnologia migliore per trasmettere la complessità. Chi vuole semplificare tutto tende a rifugiarsi in teorie online e ideologie tagliate con l’accetta. Chi legge libri, invece, accetta l’ambiguità, la lentezza, la profondità.

Ridurre il tempo sugli schermi Meno schermi significa più tempo per leggere, ma anche per pensare. I momenti di “vuoto” mentale — camminando, facendo giardinaggio, sognando a occhi aperti — sono spesso quelli più fertili. Jennifer Doudna, Nobel per la chimica, racconta di avere le intuizioni migliori mentre diserba il giardino.

Seguire la propria vocazione, non la carriera I veri pensatori non cercano status o denaro, ma libertà. La stessa Doudna lasciò una posizione prestigiosa in azienda dopo due mesi, perché sentiva di non poter lavorare liberamente. Tornò all’università, dove avrebbe fatto la scoperta che le valse il Nobel.