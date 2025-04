Litigano in mezzo alla strada, giovane accoltellato a morte

Una Pasqua di sangue nel Siracusano, a Francofonte è stata spezzata la vita di un diciassettenne. Nella via della «movida» del comune del Siracusano il minorenne Nicolas Lucifora, questa notte, durante una lite ha perso la vita a seguito di una serie di coltellate inflitte da un ventunenne – le cui iniziali sarebbero F.M. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Augusta che indagano sul caso -coordinati dalla Procura di Siracusa- lo scontro avrebbe avuto inizio in un locale in via Nastro Azzurro, dove molti giovani erano presenti in diversi pub. La lite iniziata all’interno del locale sarebbe continuata fuori, in maniera più dura. Nicolas è stato colpito da diversi fendenti sferrati con un coltello dal ragazzo maggiorenne. Uno di questi colpi avrebbe ferito mortalmente al petto Nicolas. Scene drammatiche, panico e confusione, il ragazzo dopo il colpo al petto si è accasciato a terra. I soccorritori, sanitari del 118 accorsi sul posto, hanno subito compreso la gravità delle condizioni di Nicolas e lo hanno trasportato all’ospedale di Lentini, ma il ragazzino è morto durante il viaggio. I carabinieri hanno controllato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona ed hanno già ascoltato diversi testimoni per ricostruire l’accaduto e identificare con certezza l’autore dell’omicidio. Saranno importanti anche i risultati dell’autopsia affidata al medico legale. Il principale sospettato è il ventunenne che secondo le testimonianze è subito fuggito dopo aver visto Nicolas accasciarsi a terra. Anche i motivi della discussione, rapidamente degenerata in uno scontro, sono al vaglio dell’analisi minuziosa degli inquirenti. Non viene esclusa l’ipotesi che i due ragazzi fossero in stato di ebbrezza quando hanno cominciato la lite all’interno del locale. Dalle testimonianze raccolte sulla dinamica dell’assassinio il maggiorenne avrebbe estratto un coltello e si sarebbe scagliato contro il ragazzo. La comunità locale di Francofonte e il Siracusano sono scioccati dalla notizia della violenza. Francofonte è un comune agricolo della zona di Siracusa che rientra nell’area della fertile Piana di Catania. Nicolas viene ricordato come un ragazzino sereno. La sua morte ha suscitato un’ondata di commozione. Il maggiorenne accusato di essere l’aggressore sarebbe stato individuato e fermato dai carabinieri. corriere.it