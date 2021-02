Un altro parricidio scuote il Polesine in un inizio d’anno che per la provincia di Rovigo registra già il terzo caso di omicidio. Nel pomeriggio verso le 14.30 i carabinieri della Compagnia di Adria sono intervenuti a Porto Viro, in via Siviero, per una lite familiare. Un 29enne del posto, al culmine di una feroce discussione con il padre di 56 anni, Giovanni Finotello, lo avrebbe colpito al capo e al busto con un martello. Ricoverato in gravissime condizioni alla casa di cura «Madonna della Salute» di Porto Viro, Finotello è deceduto qualche ora più tardi. Il figlio è in caserma, a disposizione degli inquirenti. corriere.it