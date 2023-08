Liquefazione sangue San Lorenzo, in Ciociaria si ripete il miracolo

“Stamane ho avuto modo di visitare Amaseno FR in occasione della liquefazione del sangue di San Lorenzo, Patrono di Amaseno, importante evento storico e religioso che si verifica annualmente tra il 9 ed il 10 di agosto nella Chiesa di Santa Maria ed ulteriore espressione e dimostrazione di quanto il nostro territorio regionale sia ricco di storia e di cultura – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Ma oltre che da una profonda tradizione culturale, la città di Amaseno è caratterizzata da una forte affermazione, crescente nel corso degli anni, sul piano produttivo ed economico, attraverso la presenza di molte aziende e cooperative agricole operanti nell’ambito della produzione di mozzarella di bufala, eccellenza locale che sempre di più sta divenendo il simbolo di riscatto sociale ed economico di un intera realtà territoriale, in cui molti sono i giovani under 40 che, nel solco della tradizione del luogo, con passione e coraggio stanno portando avanti aziende di rilevanti dimensioni- È importante, come specificato durante l’incontro tenuto con l’amministrazione rappresentata dal Sindaco Ernesto Gerardi, e dai Consiglieri Comunali Gianni Zomparelli e Vittorio De Lellis, venire sul territorio per conoscere in concreto le esigenze, le problematiche e le principali possibilità di sviluppo delle realtà territoriali della nostra regione, affinché si possano avere spunti concreti ed importanti paramenti di valutazione nella elaborazione di nuovi testi o nella revisione di testi normativi esistenti, evitando che rimangano, come spesso accade, meramente astratti ed inapplicabili. In quest’ottica, avente quale principale indirizzo quello di una necessaria semplificazione, ci stiamo muovendo in questi primi mesi, come dimostrato da azioni concrete, come l’istituzione della costituzione tecnica per l’elaborazione di una nuova Legge Urbanistica, dalla volontà di procedere ad una precisa revisione della Legge 7/2017 in materia di Rigenerazione Urbana, e stamane, grazie all’ascolto dell’amministrazione e di vari rappresentanti delle realtà produttive del luogo, ho appeso con maggiore consapevolezza le esigenze del territorio per poi poter valutare tecnicamente come affrontarle. Ringrazio Il Sindaco Ernesto Gerardi, l’intera Amministrazione Comunale ed in particolare gli amministratori ed amici Gianni Zomparelli e Vittorio De Lellis”.

Redazione Digital