Linea veloce Cassino Frosinone Roma, ecco il collegamento diretto con la capitale

“Un solo treno veloce, il Frecciarossa, che parte alle 6.05 da Cassino per raggiungere Roma Termini in 1 ora e 10 minuti, peraltro al costo di quasi 25 euro, per quanto utile ed importante, da solo non è, in alcun modo, sufficiente a gestire, con efficacia la grande mole di utenza, fatta da lavoratori e studenti che, quotidianamente, parte dalla città martire per raggiungere la Capitale – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – E’ necessario sviluppare, ulteriormente, un sistema di mobilità ferroviaria veloce, da Cassino per Roma e viceversa. Una linea di collegamento strutturale più moderna, veloce e capace di rispondere adeguatamente alle esigenze di imprese, studenti e cittadini. Le risorse ci sono, sia nel PNRR che nel POR FESR, si tratta dei finanziamenti europei per lo sviluppo delle ferrovie regionali e nodi ferroviari. Basta saperli utilizzare e come. Quando saremo al Governo della Regione Lazio, mi impegnerò con tutte le mie forze, anche sfruttando la fondamentale sinergia con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, per potenziare il servizio. Penso ad un gruppo di lavoro, tra Ministero e Regione, per realizzare un progetto immediatamente cantierabile, che produca risultati di efficientamento della linea ferroviaria Cassino-Roma, in tempi rapidi e con risorse adeguate. Una rete moderna, veloce, come quelle esistenti già praticamente in tutta europa. E’ indispensabile diversificare l’offerta di treni veloci per i cittadini di Cassino e del Lazio Meridionale, non solo con i Treni “Frecce” di Trenitalia ma anche con il gestore di Italo”.

Redazione Digital