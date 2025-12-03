Liceo “Pietrobono” primo istituto della Ciociaria, ecco la classifica di tutte le scuole
Classifica di Eduscopio 2025 scuole superiori. L’indice FGA mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori.
Indirizzo classico al primo posto liceo Pietrobono di Alatri con indice FGA 83.1, al secondo posto liceo Tulliano di Arpino, al terzo posto liceo Simoncelli di Sora.
Indirizzo scientifico al primo posto liceo Severi di Frosinone con indice FGA 80.5. Seguono Ceccano e Ferentino.
