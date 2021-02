“Complimenti al liceo ‘Severi’ di Frosinone, al liceo ‘Sulpicio’ di Veroli e al Leonardo da Vinci di Sora che sono sul podio in ambito scientifico come pure al liceo ‘Dante Alighieri’ di Anagni, al liceo ‘Norberto Turriziani’ di Frosinone e al ‘Tulliano’ di Arpino nei primi tre posti nell’ambito del classico – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – La classifica 2020 di Eduscopio vede in testa lo scientifico del capoluogo. L’ FGA del ‘Severi’, indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori, è pari a 76,98.

Ancora in ambito scientifico, il liceo ‘Giovanni Sulpicio’ di Veroli con 67,75 che con il dirigente Cuccurullo ha scalato ben tre posizioni rispetto allo scorso anno e al terzo posto il liceo ‘Leonardo da Vinci’ di Sora con 66,99. Segue al quarto il liceo ‘Luigi Pietrobono’ di Alatri con 65,12 e al quinto il liceo ‘Dante Alighieri’ di Anagni con 64,9. Chiudono la classifica il liceo di Ceccano con 63,7 e il liceo ‘Martino Filetico’ di Ferentino con 62,61.

Per quanto riguarda invece l’indirizzo classico al primo posto il liceo ‘Dante Alighieri’ di Anagni con 65,86, al secondo il liceo ‘Norberto Turriziani’ di Frosinone con 65,64, al terzo il liceo ‘Tulliano’ di Arpino con 64. Poi il ‘Leoniano’ di Anagni con 62,82, il liceo ‘Vincenzo Simoncelli’ di Sora con 60,63. Chiudono il ‘Martino Filetico’ di Ferentino con 57,44 e il liceo ‘San Bernardo’ di Veroli con 51,15 – ha concluso Fascina – Anche quest’anno il migliore d’Italia è il liceo scientifico ‘Pier Luigi Nervi’ di Morbegno (SO)”.

Redazione Digital