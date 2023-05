Licenziamenti in Ciociaria, posti di lavoro a rischio famiglie in ginocchio

“Abbiamo appreso con stupore ed un senso di profonda preoccupazione la notizia diffusasi nel pomeriggio circa l’avvio della procedura di riduzione del personale alla Henkel di Ferentino – ha affermato Piergianni Fiorletta, candidato a sindaco di Ferentino – Una situazione che riguarda 18 dipendenti dello storico stabilimento della nostra città, il principale impianto italiano del gruppo chimico tedesco noto per i suoi detersivi. Condividiamo le preoccupazioni dei sindacati e fin da ora esprimiamo la nostra solidarietà ai dipendenti. Quando amministreremo la città, saremo parte attiva in questo processo, chiederemo di istituire un tavolo con l’azienda ed i sindacati per cercare di capire le motivazioni di questa decisione e per fermare questa dura scelta. Fin da ora però diciamo no a qualsiasi politica di riduzione del personale e sì a qualunque tavolo di confronto per lo sviluppo delle capacità produttive sul territorio. Abbiamo sentito il dovere morale di intervenire subito, perché lo sviluppo della nostra area industriale è un tema fondante del nostro programma elettorale. Non possiamo permettere che marchi storici facciano passi indietro rispetto al loro impegno sul territorio”.

Redazione Digital