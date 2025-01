L’Europa nei Comuni, Dario Nardella a Veroli a Ferentino e a Paliano

“L’Europa nei Comuni”. Non un semplice slogan, ma molto di più. L’occasione per ascoltare, osservare, farsi ascoltare e venire a conoscenza di opportunità importanti. Dario Nardella, eurodeputato del Partito Democratico e già sindaco di Firenze, dunque particolarmente sensibile a quanto accade ogni giorno all’interno delle comunità, sarà in Ciociaria il prossimo 31 gennaio. Con lui il presidente del Partito Democratico del Lazio Francesco De Angelis e la consigliera regionale Emanuela Droghei, oltre ad alcuni sindaci e ad Achille Migliorelli, candidato alla segreteria provinciale del Pd. La sua visita comincerà da Paliano, dove accolto dal sindaco Alfieri e dalla sua giunta avrà la possibilità di visitare alcune cantine vinicole del territorio, senza dubbio un’eccellenza della provincia di Frosinone. Ci si sposterà poi a Veroli, accolto dalla vicesindaca Francesca Cerquozzi, in una visita “turistica” di una delle città con il più alto patrimonio storico e artistico della Ciociaria. L’eurodeputato avrà quindi la possibilità di visitare la terza Scala Santa dopo quelle di Gerusalemme e di Roma, la Biblioteca Giovardiana ed altri “gioielli” della cittadina ernica, dove Nardella si fermerà anche per un pranzo con i militanti del Partito Democratico. Nel primo pomeriggio la visita continuerà a Ferentino, in quello che sarà il polo del freddo più grande del centro-sud Italia. Una struttura innovativa per la logistica alimentare ed il cui progetto è nato dall’unione di due aziende – Froneri e New Cold – anche grazie al grande lavoro dell’allora presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis. A Ferentino accoglieranno l’eurodeputato il sindaco Piergianni Fiorletta, il vicesindaco Andrea Pro ed il consigliere provinciale Luigi Vittori. Una visita importante, nel territorio e per il territorio. Fondamentale la presenza della consigliera regionale Emanuela Droghei, per il necessario confronto e rapporto tra diverse istituzioni, come pure quella del presidente regionale del Pd, Francesco De Angelis, e di tanti amministratori del territorio, che potranno portare le loro istanze nell’incontro di Veroli. Con loro Achille Migliorelli, giovane candidato alla segreteria provinciale del Pd e che nella centralità dei territori ha uno dei punti di forza del suo programma.

Redazione Digital