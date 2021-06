“Me la ricordo, l’estate del ‘92 – ha affermato Pierfrancesco Favino – Avevo 23 anni, mi ero lasciato con la mia fidanzatina. Saltati tutti i piani per le vacanze, ero rimasto a Roma, da solo, non avevo voglia neanche di raggiungere gli amici da qualche parte. Sono rimasto in città, con la scusa di fare la guardia alle case delle mie sorelle maggiori. Ricordo giornate lunghissime, pomeriggi messicani. Grazie all’insonnia, tra il caldo e i patimenti d’amore, passai il tempo a disamorarmi di quella ragazza e a innamorarmi di Roma. Come nei giorni di agosto, in cui la Capitale si è svuotata, e girando per le strade ti ritrovi a rivivere l’incanto di certi scorci, le emozioni della prima volta che hai fatto caso, veramente, a quanto sia un luogo unico al mondo. Sì, perché l’estate a Roma è un concetto, una condizione esistenziale in cui si mescolano i rituali che la rendono unica, gli amici, gli amori, i profumi, la luce. E poi, esperienze sublimi, come i concerti in luoghi leggendari, con lo sfondo dei Fori, Colosseo, Circo Massimo, Caracalla…”.

Redazione Digital