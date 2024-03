Lei lo chiude a chiave in camera da letto, “Te ne andrai solo dopo aver fatto sesso”

Doveva essere un appuntamento romantico, una serata piacevole che invece si è trasformata in un incubo per un 29enne di Parma, rinchiuso in casa e minacciato dall’aspirante partner fino all’arrivo della polizia. Tutto è cominciato su una piattaforma di incontri, dove il giovane ha contattato una 31enne di origine moldava. Dai messaggi si è passati a un’uscita dal vivo: i due si sono dati appuntamento per cenare insieme in un locale della città, nella serata di domenica. La prima parte della cena è trascorsa tranquillamente, tra chiacchiere, buon cibo e qualche bicchiere (forse troppi) di vino. Al termine della cena il giovane si è offerto di accompagnare a casa la ragazza: subito dopo è cominciato l’incubo. Arrivati nella casa di Corcagnano (Parma) la donna ha iniziato a manifestare l’intenzione di avere un rapporto sessuale. Il 29enne ha fin da subito rifiutato la proposta ma la giovane non ha accettato un «no» come risposta: complici forse i brindisi durante la cena, di fronte al rifiuto la 31enne ha iniziato a dare in escandenze e arrivando a minacciare il giovane con una bottiglia di vetro. Il giovane ha capito di trovarsi in una situazione di pericolo e ha tentato di scappare. «Da qui te ne andrai solo dopo aver fatto sesso con me», avrebbe intimato la donna che ha chiuso a chiave la porta blindata per impedire così al giovane di uscire dall’appartamento. A quel punto la 31enne si è avviata verso la camera da letto e il ragazzo ne ha approfittato per chiamare i soccorsi. Sono intervenuti gli agenti della polizia: sono riusciti a entrare nell’appartamento attraverso una finestra, grazie a un automezzo dei vigili del fuoco. corriere.it