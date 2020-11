“L’emendamento alla legge di Bilancio presentato dal deputato Mancini, al quale ho contribuito fattivamente, che prevede di estendere le agevolazioni contributive alla provincia di Frosinone per una detrazione del 20% dei contributi previdenziali versati dai datori di lavoro per i dipendenti privati, è molto importante per il nostro territorio. Questa soluzione comporterebbe agevolazioni importanti sulla tassazione per i territori coperti dalla misura governativa. Un aiuto fattivo frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti con il pieno sostegno delle associazioni e del mondo delle imprese”. Lo comunica il presidente del Consorzio industriale Asi, Francesco De Angelis.

Redazione Digital