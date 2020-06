“Domani, in occasione, della festa della repubblica sarò a Roma, insieme al senatore Matteo Salvini e a tutta la Lega Lazio, per una prima grande manifestazione unitaria del centrodestra, dopo il lockdown, mirante a rappresentare tutti quegli italiani che non si sentono rappresentati da questo governo – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – L’emergenza Coronavirus ha messo a nudo tutta l’inadeguatezza del presidente del consiglio Giuseppe Conte e del governo giallorosso che ha varato provvedimenti confusi e inadeguati per imprese, commercianti e cittadini, che sono sull’orlo dell’esasperazione. Sono stati dimenticati da PD e Cinque Stelle. Noi vogliamo essere il loro megafono, il loro faro, per ripartire e sostenere concretamente il tessuto produttivo di questo Paese. Sarà una manifestazione ordinata, con ingressi contingentati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale”.

Redazione Digital