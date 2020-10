“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al neo coordinatore provinciale della Lega Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone, il quale, sono sicuro, saprà onorare al meglio l’incarico ricevuto – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – L’uscita dal commissariamento è un segnale importante per il territorio, indice del fatto che c’è, esiste, è tangibile la presenza di una squadra capace ed eccellente. Ringrazio il coordinatore regionale Francesco Zicchieri per avermi affidato il prestigioso ruolo di responsabile dell’organizzazione del partito in provincia di Frosinone, incarico che mi onora, e frutto di una fiducia che mi sto impegnando a ripagare già in queste ore aggregando sempre più amministratori, professionisti e simpatizzanti. L’obiettivo da mettere in cassaforte nei prossimi mesi è il radicamento del partito su ogni comune della nostra provincia, ed è la cosa a cui mi dedicherò in tutto e per tutto, favorendo l’ingresso nella Lega di tutte quelle energie sane e pulite della nostra provincia, di persone realizzate sul lavoro, che prestano il proprio impegno e le proprie competenze alla politica. Auguri di buon lavoro anche a tutti gli altri esponenti provinciali che hanno ricevuto importanti incarichi”.