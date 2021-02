“Dopo tante battaglie condivise con la Lega Giovani, oggi siamo arrivati al termine del nostro percorso. Purtroppo lasciamo amaramente chi veramente ha lavorato per il bene del Paese. Siamo Orgogliosi del percorso fatto finora, ma allo stesso tempo delusi da una sbagliata amministrazione regionale. Abbiamo assistito all’ingresso di vari esponenti da partiti anche di centrosinistra, dove a decidere sono sempre i poteri forti.

La Lega di una volta non esiste più, le ideologie, i valori e le tradizioni sono state messe da parte, come d’altronde noi giovani, il tutto per un cambio di poltrone, permettendo così di infangare tutto il lavoro svolto in questi anni da Matteo Salvini. Questa è una scelta sofferta, ma come responsabili della Lega Giovani di Piedimonte S.G. ed Esperia, nelle persone di Gerardo Papa e Alessio D’Epiro, oggi non possiamo far finta di nulla, per questo annunciamo le nostre dimissioni, sperando che il nostro messaggio arrivi a chi di dovere. Siamo fieri del lavoro di squadra che ci ha accompagnato in questi mesi,con varie attività sociali,ma non per ultimo ringraziamo la coordinatrice Maria Veronica Rossi e Giorgio Valente per il sostegno.

Siamo giovani, abbiamo tanta voglia di fare, non possiamo fermarci al primo ostacolo, continueremo, ma al di fuori di questo partito, liberi di esprimere ciò che pensiamo, senza vincoli. La Lega continua a perdere pezzi, non accorgendosi che all’interno ci sono molte problematiche.

Sono state prese posizioni,senza un minimo di condivisione con i militanti, che da anni scendono in piazza al fianco dei cittadini, sempre al servizio del partito”. Lo comunicano Gerardo Papa e Alessio D’Epiro.

Redazione Digital