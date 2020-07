“La Lega Giovani di Frosinone continua con grande impegno il proprio lavoro sul territorio – hanno affermato i rappresentanti provinciali – Il gruppo giovanile della Lega ha aumentato le adesioni, infatti, in questo periodo ci sono stati due nuovi ingressi: Filippo D’Itri e Matteo Pica due giovanissimi che frequentano le scuole superiori nel comune di Frosinone.Il coordinatore comunale Domenico Miniello e gli altri componenti del gruppo Carlotta Grande e Gabriel Turriziani ritengono sia una grande possibilità per il movimento giovanile di portare un consolidamento maggiore all’interno del comune, anche la coordinatrice provinciale Maria Veronica Rossi si dice molto soddisfatta del lavoro che si sta svolgendo su Frosinone e rinnova l’appuntamento al 19 Luglio a Cassino per un sit-in sulla ricorrenza della morte di Borsellino, primo grande appuntamento post Covid-19 del gruppo giovanile in provincia”.

Redazione Digital