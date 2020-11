“Orgogliosa, stiamo crescendo sul territorio provinciale, lavorando costantemente, formandoci in maniera seria e consapevoli che non si smetterà mai di imparare – ha affermato la coordinatrice provinciale dei Giovani della Lega Rossi Maria Veronica – In questi mesi insieme con il coordinatore cittadino di Ceccano Vincenzo Parisi, abbiamo cercato di costruire un gruppo giovanile importante su Ceccano. Ieri infatti è avvenuto l’incontro ristretto, nel rispetto delle norme anti Covid, tra la coordinatrice provinciale, il coordinatore locale e i neocoordinatori. Alessio Patriarca nominato coordinatore cittadino giovani e Tatiana Pizzuti Vice Coordinatrice. Entrambi, già candidati alle scorse amministrative di Ceccano. Alessio primo dei non eletti e Tatiana ha portato a casa un ottimo risultato. Facciamo a loro un grande in bocca al lupo, perché hanno deciso di credere in un progetto politico importante”.

Redazione Digital