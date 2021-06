“Con l’inaugurazione del “salotto dei sorani”, la nuova sede della Lega a Sora, il nostro partito mette il turbo in vista delle prossime amministrative – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Sono davvero soddisfatto del grande lavoro di aggregazione che stiamo facendo in città. Quello di oggi è un segnale inequivocabile: la Lega a Sora c’è, e farà un grande risultato. Grazie a tutti coloro che si stanno adoperando per costruire una squadra che possa dare il proprio contributo per la città, penso al consigliere comunale Lino Caschera, all’assessore Di Ruscio, al dott. Filippo Porretta e tanti altri. L’aver avuto oggi la visita in città del sottosegretario Durigon è il segnale inequivocabile dell’impotenza di Sora per il nostro partito”.

Redazione Digital