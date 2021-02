“Benvenuto al vicesindaco di Pofi De Nardis. L’on. Pasquale Ciacciarelli, l’avv. Nicola Ottaviani, l’on. Francesca Gerardi, il sen. Gianfranco Rufa, la dott.ssa Paola Carnevale, il dott. Maurizio Berretta, la dott.ssa Maria Veronica Rossi, e l’avv. Kristalia Rachele Papaevangeliu stanno portando avanti il radicamento del partito sul territorio”. Lo comunica il coordinamento provinciale della Lega.

“A seguito di un’accurata riflessione ho deciso di compiere la scelta più naturale, ossia quella di aderire al partito politico della Lega – ha affermato il neoleghista De Nardis – Da sempre mi riconosco negli ideali del Centrodestra; ho seguito con attenzione l’operato del sen. Matteo Salvini, una figura autorevole in grado di parlare alla gente di temi concreti. Le sue proposte sono anche le mie proposte. Su questa provincia ho apprezzato molto il lavoro che sta svolgendo il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, il quale si dimostra vicino alle istanze del territorio. A lui dico grazie per la fiducia riposta nella mia persona, e rivolgo i ringraziamenti anche a tutto il coordinamento provinciale del partito”.

“La Lega continua a crescere in maniera esponenziale ed a radicarsi in provincia di Frosinone. Siamo la casa degli amministratori locali; l’ingresso del vice sindaco di Pofi De Nardis lo testimonia, come lo hanno fatto le adesioni già formalizzate e quelle che ci saranno nelle prossime settimane. A lui i migliori auguri di buon lavoro”. Hanno aggiunto il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, il coordinatore provinciale Nicola Ottaviani, l’on. Francesca Gerardi, il sen. Gianfranco Rufa, e la dott.ssa Paola Carnevale, il dott. Maurizio Berretta, l’avv. Kristalia Rachele Papaevangeliu e la dott.ssa Maria Veronica Rossi.

Redazione Digital