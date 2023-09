Lega, il nuovo segretario regionale del Lazio è Davide Bordoni

“Congratulazioni a Davide Bordoni eletto all’unanimità Segretario Regionale della Lega nel Lazio, un elezione che dimostra una importante compattezza ed unità di partito, paradigma necessario per continuare il nostro percorso di importante crescita. Davide raccoglie in eredità il grande lavoro fatto sul territorio in questi anni dal Sottosegretario Claudio Durigon, al quale rivolgo i miei personali ringraziamenti per il grande impegno dedicato alla formazione e costante sviluppo del nostro partito nel Lazio e per aver avuto l’abilità politica, il temperamento e la fermezza necessari a superare i momenti più delicati per il nostro movimento. Sono sicuro che Davide proseguirà con altrettanta costanza e capacità lo stesso percorso, ora rafforzato dalla presenza di un importante filiera istituzionale che ci vede protagonisti del governo nazionale e regionale, è necessario infatti valorizzare il grande lavoro che stiamo svolgendo sul territorio, affinché i risultati raggiunti possano far accrescere la nostra credibilità e confermare la nostra capacità quale partito di governo, nostra vera identità. Ringrazio tutti i militanti che mi hanno sostenuto nell’elezione a membro del Direttivo Regionale e delegato al congresso nazionale, continuerò a lavorare per il partito con ancora più impegno e responsabilità”.

Redazione Digital