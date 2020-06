Questa mattina i Carabinieri hanno tratto in arresto una giovane madre ventenne, già censita per reati inerenti gli stupefacenti e furto aggravato, nella flagranza dei reati di “resistenza, violenza e lesioni a P.U..”

Nella giornata di ieri il personale dei servizi sociali del Comune di Piedimonte San Germano aveva dato corso ad un’ordinanza che disponeva la collocazione presso una struttura protetta del figlio della predetta, di un anno per inadeguatezza delle capacità genitoriali. Nella mattinata odierna, la 24enne si recava presso i suddetti uffici e ritenendo responsabile di quanto accaduto il personale delle medesima struttura, aggrediva i presenti, colpendoli con calci e schiaffi, tra cui un assistente sociale, un’operatrice dei servizi, nonché il comandante ed un agente della Polizia Locale, intervenuti in aiuto delle citate operatrici.

Gli aggrediti sono stati costretti a fare ricorso alle cure mediche dal personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cassino che li giudicava tutti guaribili con prognosi di tre giorni. Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano che procedevano a bloccare e trarre in arresto la donna. Al termine delle formalità di rito, l’arrestata veniva tradotta in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima.

